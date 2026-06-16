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Tanks and infantry fighting vehicles in armored assault exercise

(China Military Online) 16:33, June 16, 2026

An armored vehicle convoy attached to a brigade under the Chinese PLA 71st Group Army heads towards the designated area during an offensive combat exercise in early June, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Huang Zhenyu)


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(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

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