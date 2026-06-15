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Military vehicles in driving training

(China Military Online) 16:16, June 15, 2026

Dongfeng Mengshi off-road tactical armored vehicles attached to a Chinese PLA Army brigade en route to a designated rendezvous point during a long-distance maneuver exercise on May 29, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Feng Chonglang)


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(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

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