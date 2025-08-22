Languages

Archive

Home>>

Beautiful grassland scenery attracts tourists in NW China's Gansu

(People's Daily Online) 09:14, August 22, 2025

Tourists go sightseeing at the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (People's Daily Online/Mi Yuan)

As summer turns to autumn, the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province is lush with water and grass, offering picturesque scenery like a living wallpaper that delights the eye and lifts the spirit.

Tourists go sightseeing at the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (People's Daily Online/Mi Yuan)

Photo shows the beautiful scenery at the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (People's Daily Online/Mi Yuan)

Photo shows the beautiful scenery at the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (People's Daily Online/Mi Yuan)

Tourists go sightseeing at the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (People's Daily Online/Mi Yuan)

Tourists go sightseeing at the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (People's Daily Online/Mi Yuan)

Tourists go sightseeing at the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (People's Daily Online/Mi Yuan)

Photo shows the beautiful scenery at the Dangzhou Grassland in Hezuo city, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (People's Daily Online/Mi Yuan)

(Web editor: Hongyu, Liang Jun)

Photos

Related Stories