List of members of 20th CPC Central Commission for Discipline Inspection

Xinhua) 10:40, October 23, 2022

BEIJING, Oct. 22 (Xinhua) -- The following is a list of the 133 members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) elected at the closing session of the 20th CPC National Congress on Saturday (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Yu Shaoliang, Wan Min, Xi Hua, Ma Xuedi, Ma Senshu, Wang Lin, Wang Fu, Wang Weidong, Wang Shuangquan, Wang Lishan, Wang Xingning, Wang Lujin, Wang Yongjun, Wang Jianxin, Wang Chengwen, Wang Xiaoping (f.), Wang Aiwen, Wang Changsong, Wang Hongjin, Wang Yuwen, Wang Xinzhe, Wang Huimin, Ai Juntao, Ye Min, Tian Xiangli, Feng Zhili, Bian Xuewen, Qu Jishan, Qu Xiaoli (f.), Lyu Yansong, Zhu Guobiao, Ren Hongbin, Ren Airong (f.), Ren Hongbin (Tujia), Liu Jun, Liu Zhao, Liu Shuang, Liu Xunyan, Liu Junchuan, Liu Qifan, Liu Changlin, Liu Jinguo, Liu Xuexin, Liu Meipin, Liu Haiquan, Xu Luode, Xu Xianping, Sun Bin, Sun Yegang, Sun Huaixin, Sun Xinyang, Li Jun, Li Xi, Li Yuanping, Li Yangzhe, Li Zhaozong, Li Yingchun, Li Xinran (Manchu), Li Jinying (f., Hui), Li Jianming, Yang Guozhong, Yang Xiaoxiang, Yang Yizheng (f.), Xiao Pei, Wu Qinghai, Wu Daohuai, Yu Yonghong, Zou Tianjing, Leng Shaojie, Wang Yang, Wang Hongyan, Shen Xiaohui, Song Yijia (f.), Song Hansong, Song Fulong, Song Demin, Chi Yaoyun, Zhang Jun (BIT), Zhang Zhong, Zhang Min (f.), Zhang Ji, Zhang Wei, Zhang Yiquan, Zhang Tianbao, Zhang Shengmin, Zhang Jiwen, Zhang Rongshun, Zhang Aihua, Zhang Fuhai, Zhang Shuguang, Lu Junhua, Chen Jian, Chen Guomeng, Chen Guoqiang, Chen Jianfei, Chen Fukuan, Lin Guoyao, Hang Yuanxiang, Zheng Qingdong, Fang Lingmin, Zhao Shiyong, Hu Yuhai, Hou Kai, Hou Ximin, Shi Kehui, Jiang Xinjun, Lou Chunsi, Qin Bin, Mo Yongcheng, Xia Hongmin, Gao Fei (Miao), Gao Bo, Guo Wenqi, Yin Bai (Naxi), Tu Gengxin, Huang Liangbo, Gong Tanghua, Cui Peng, Han Xianfeng, Yu Hongqiu (f.), Cheng Dongfang, Cheng Lifeng, Fu Kui, Fu Mingxian, La Yifan, Pu Yufei, Liao Xiyuan, Liao Jianyu, Miao Wenjiang, Fan Dazhi, Teng Jiacai, Mu Hongyu (f.), Wei Shanzhong

