List of alternate members of 20th CPC Central Committee

Xinhua) 10:40, October 23, 2022

BEIJING, Oct. 22 (Xinhua) -- The following is a list of the 171 alternate members of the 20th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) elected at the closing session of the 20th CPC National Congress on Saturday (listed in the descending order of ballots and, if their ballots are the same, the number of strokes in their surnames):

Ding Xiangqun (f.), Ding Xingnong, Yu Lijun, Yu Jihong (f.), Yu Huiwen (Manchu), Ma Hancheng (Hui), Wang Jian, Wang Xi, Wang Liyan, Wang Yonghong, Wang Kangping, Wang Tingkai, Wang Xinwei, Wang Jiayi, Wei Tao (Zhuang), Fang Yongxiang, Fang Hongwei, Deng Yiwu, Deng Xiuming, Shi Yugang (Miao), Shi Zhenglu, Lu Hong (f.), Lu Dongliang, Fu Wenhua, Cong Liang, Bao Gang (Mongolian), Xing Shanping (f.), Ji Lin, Qu Yingpu, Lyu Jun, Zhu Tianshu, Zhu Wenxiang, Zhu Zhisong, Zhu Guoxian, Zhu Hexin, Liu Jun, Liu Jie, Liu Qiang, Liu Zhonghua, Liu Hongjian, Liu Guiping, Liu Liehong, Liu Jingzhen, Guan Zhi'ou (Manchu), Tang Guangfu, An Wei, Nong Shengwen (Zhuang), Sun Xiangdong, Sun Jinming, Sun Meijun (f.), Ji Bin, Du Jiangfeng, Li Yunze, Li Wentang, Li Shucai, Li Shisong (Bai), Li Hongjun, Li Xianyu (f., Korean), Li Mingjun, Li Mingqing, Li Jianrong (f.), Li Rongcan, Li Dianxun, Li Ruxin, Yang Bin (Yi), Yang Jinbai, Lian Maojun, Shi Guanghui, Wu Hao, Wu Qing, Wu Qiang (Dong), Wu Kongming, Wu Junbao, Wu Shenghua (Bouyei), Wu Zhaohui, Qiu Yong, He Yaling (f.), Gu Shu, Shen Ying (f.), Shen Danyang, Zhang Wei, Zhang Zheng, Zhang Fengzhong, Zhang Wenbing, Zhang Anshun, Zhang Guohua, Zhang Zhongyang, Zhang Jinliang, Zhang Chunlin, Zhang Rongqiao, Zhang Chaochao, Zhang Zhigang, Chen Jie, Chen Yong (Manchu), Chen Yongqi, Chen Hongmin, Chen Jianwen, Chen Ruifeng, Lin Keqing, Hang Yihong, Luo Qiang (Miao), Luo Dongchuan, Jin Donghan, Zhou Zhixin, Zhou Jianguo, Zheng Xuexuan, Zhao Dong (Manchu), Hu Wenrong, Shi Xiaolin (f.), Jiang Hui, Jiang Guoping, Hong Qing (Korean), Zulhayat Ismail (f., Uygur), Fei Dongbin, Fei Gaoyun, Yao Lin, Yuan Jie, Yuan Gujie (f.), Xia Linmao, Xu Liuping, Ling Huanxin, Guo Fang (f.), Guo Yuanqiang, Guo Ningning (f.), Guo Yonghong (f.), Guo Zhuxue, Zhuge Yujie, Huang Ru (f., Hui), Huang Xucong, Huang Zhiqiang, Huang Lusheng, Cao Shumin (f.), Gong Qihuang, Chang Jin, Cui Yuzhong, Cui Yonghui, Kang Yi, Peng Jiaxue, Ge Qiaohong (f.), Dong Weimin, Han Liming (f.), Qin Weizhong, Jing Jianfeng, Fu Aiguo, Phurbu Dondrup (Tibetan), Zeng Yixin, Zeng Zanrong, Wen Gang, Lan Xiao (Yao), Yu Aihua, Dou Xiankang, Cai Yunge, Cai Lixin (f.), Cai Xiliang, Gama Tseten (Tibetan), Liao Lin, Miao Jianmin, Li Xiang, Wei Wenhui, Tseringthar (Tibetan), Wang Xudong, Wang Xiaoyun (f.), Yang Fasen, Xiao Chuan, Yu Jianfeng, Song Zhiyong, Song Yushui (f.), Zhang Jing, Zhou Changkui, Shi Jintong (Miao), Wang Cheng

