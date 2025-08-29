Languages

Archive

Home>>

Chinese athletes attend training session in Beijing

(Xinhua) 15:24, August 29, 2025

Yan Ziyi, Chinese javelin thrower and women's javelin throw world U20 record holder, takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese discus thrower Feng Bin is ininterviewed by reporters after a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese discus thrower Jiang Zhichao takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese discus thrower Feng Bin is ininterviewed by reporters after a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese shot putter Sun Yue takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese 110m hurdler Liu Junxi takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese 110m hurdler Liu Junxi takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese 110m hurdler Liu Junxi takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese shot putter Xing Jialiang takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese discus thrower Feng Bin takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese discus thrower Feng Bin takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese 110m hurdler Liu Junxi (R) and his coach Su Yiping review the training video during a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Yan Ziyi, Chinese javelin thrower and women's javelin throw world U20 record holder, takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Yan Ziyi, Chinese javelin thrower and women's javelin throw world U20 record holder, takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese shot putter Sun Yue takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese shot putters Sun Yue (R) and Xing Jialiang take a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese 110m hurdler Liu Junxi takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese discus thrower Feng Bin takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese shot putters Sun Yue (L) and Xing Jialiang take a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese 110m hurdler Liu Junxi takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese 110m hurdler Liu Junxi takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

Chinese discus thrower Feng Bin is interviewed by reporters after a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)

(Web editor: Huang Kechao, Liang Jun)

Photos

Related Stories