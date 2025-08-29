Chinese athletes attend training session in Beijing
Yan Ziyi, Chinese javelin thrower and women's javelin throw world U20 record holder, takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese discus thrower Feng Bin is ininterviewed by reporters after a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese discus thrower Jiang Zhichao takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese shot putter Sun Yue takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese 110m hurdler Liu Junxi takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese shot putter Xing Jialiang takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese discus thrower Feng Bin takes a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese 110m hurdler Liu Junxi (R) and his coach Su Yiping review the training video during a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese shot putters Sun Yue (R) and Xing Jialiang take a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese shot putters Sun Yue (L) and Xing Jialiang take a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Chinese discus thrower Feng Bin is interviewed by reporters after a training session at Beijing Sport University in Beijing, China, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Wang Lili)
Photos
