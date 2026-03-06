Languages

Army soldiers in comprehensive support training

(China Military Online) 15:41, March 06, 2026

A soldier assigned to a regiment under the Chinese PLA Army operates a bulldozer to repair the road during a comprehensive support training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Li Longfei)

A soldier assigned to a regiment under the Chinese PLA Army detects and disposes of explosive ordnance during a comprehensive support training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Li Longfei)

Scouts assigned to a regiment under the Chinese PLA Army conduct reconnaissance during a comprehensive support training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Li Longfei)

