Army soldiers in comprehensive support training
(China Military Online) 15:41, March 06, 2026
A soldier assigned to a regiment under the Chinese PLA Army operates a bulldozer to repair the road during a comprehensive support training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Li Longfei)
A soldier assigned to a regiment under the Chinese PLA Army detects and disposes of explosive ordnance during a comprehensive support training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Li Longfei)
Scouts assigned to a regiment under the Chinese PLA Army conduct reconnaissance during a comprehensive support training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Li Longfei)
