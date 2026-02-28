Languages

Archive

Home>>

Military vehicle releases smoke in CBRN decontamination drill

(China Military Online) 10:35, February 28, 2026

A military vehicle attached to the Chinese PLA Army releases smoke during a Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear (CBRN) decontamination drill. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zeng Cunjun)

Soldiers assigned to the Chinese PLA Army decontaminate simulated chemical-contaminated vehicles during a Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear (CBRN) decontamination drill. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zeng Cunjun)

Soldiers assigned to the Chinese PLA Army decontaminate simulated chemical-contaminated vehicles during a Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear (CBRN) decontamination drill. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zeng Cunjun)

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories