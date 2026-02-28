Home>>
Military vehicle releases smoke in CBRN decontamination drill
(China Military Online) 10:35, February 28, 2026
A military vehicle attached to the Chinese PLA Army releases smoke during a Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear (CBRN) decontamination drill. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zeng Cunjun)
Soldiers assigned to the Chinese PLA Army decontaminate simulated chemical-contaminated vehicles during a Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear (CBRN) decontamination drill. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zeng Cunjun)
Soldiers assigned to the Chinese PLA Army decontaminate simulated chemical-contaminated vehicles during a Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear (CBRN) decontamination drill. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zeng Cunjun)
