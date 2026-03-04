Armed police soldiers train in forest
Soldiers assigned to a detachment under the Chinese People's Armed Police (PAP) Force Fujian Corps advance and search with alternating cover during a search and annihilation combat training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zhou Bozhen)
Soldiers assigned to a detachment under the Chinese People's Armed Police (PAP) Force Fujian Corps advance and search in coordination with a robotic dog during a search and annihilation combat training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zhou Bozhen)
Soldiers assigned to a detachment under the Chinese People's Armed Police (PAP) Force Fujian Corps conduct aerial reconnaissance with a drone during a search and annihilation combat training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zheng liming)
Photos
