Armed police soldiers train in forest

(China Military Online) 13:41, March 04, 2026

Soldiers assigned to a detachment under the Chinese People's Armed Police (PAP) Force Fujian Corps advance and search with alternating cover during a search and annihilation combat training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zhou Bozhen)

Soldiers assigned to a detachment under the Chinese People's Armed Police (PAP) Force Fujian Corps advance and search in coordination with a robotic dog during a search and annihilation combat training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zhou Bozhen)

Soldiers assigned to a detachment under the Chinese People's Armed Police (PAP) Force Fujian Corps conduct aerial reconnaissance with a drone during a search and annihilation combat training exercise in late February, 2026. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Zheng liming)

