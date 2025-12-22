Inner Mongolia holds winter festival
Herders in traditional attire attend the 21st Ice and Snow Naadam Festival held in Hulunbuir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 21, 2025. (Photo: China News Service/Lv Haojun)
The 21st Ice and Snow Naadam Festival raised its curtain on the frozen Yimin River in Hulunbuir, drawing participants including visitors from Russia, Mongolia and across China.
A camel procession enters the 21st Ice and Snow Naadam Festival venue in Hulunbuir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 21, 2025. (Photo: China News Service/Lv Haojun)
Visitors appreciate the 60,000-square-meter "Fluffy Snow World" ice-and-snow park at the 21st Ice and Snow Naadam Festival held in Hulunbuir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 21, 2025. (Photo: China News Service/Lv Haojun)
Visitors interact with little sheep, the mascot of the 21st Ice and Snow Naadam Festival held in Hulunbuir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 21, 2025. (Photo: China News Service/Lv Haojun)
