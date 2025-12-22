Languages

Inner Mongolia holds winter festival

(Ecns.cn) 13:36, December 22, 2025

Herders in traditional attire attend the 21st Ice and Snow Naadam Festival held in Hulunbuir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 21, 2025. (Photo: China News Service/Lv Haojun)

The 21st Ice and Snow Naadam Festival raised its curtain on the frozen Yimin River in Hulunbuir, drawing participants including visitors from Russia, Mongolia and across China.

A camel procession enters the 21st Ice and Snow Naadam Festival venue in Hulunbuir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 21, 2025. (Photo: China News Service/Lv Haojun)

Visitors appreciate the 60,000-square-meter "Fluffy Snow World" ice-and-snow park at the 21st Ice and Snow Naadam Festival held in Hulunbuir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 21, 2025. (Photo: China News Service/Lv Haojun)

Visitors interact with little sheep, the mascot of the 21st Ice and Snow Naadam Festival held in Hulunbuir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 21, 2025. (Photo: China News Service/Lv Haojun)

