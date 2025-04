We Are China

42nd Weifang Int'l Kite Festival held in China's Shandong

Xinhua) 10:11, April 21, 2025

Kite fanciers fly kites at the 42nd Weifang International Kite Festival in Weifang, east China's Shandong Province, April 19, 2025. (Xinhua/Xu Suhui)

Kite fanciers fly kites at the 42nd Weifang International Kite Festival in Weifang, east China's Shandong Province, April 19, 2025. (Photo by Sun Shubao/Xinhua)

