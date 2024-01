We Are China

2024 Winter Youth Olympic Games held in Gangneung, South Korea

Xinhua) 17:09, January 19, 2024

Mascot Moongcho is seen in the Gangneung Olympic Park in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

Mascot Moongcho is seen in the Gangneung Olympic Park in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Zhu Wei)

A woman takes photos in the Gangneung Olympic Park in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

Mascot Moongcho is seen in the 2024 Winter Youth Olympic Games (YOG) Village, in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Yao Qilin)

Volunteers walk in the Gangneung Olympic Park in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Xu Yanan)

Volunteers work in the main media center of the 2024 Winter Youth Olympic Games (YOG) in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Xu Yanan)

Volunteers for the 2024 Winter Youth Olympic Games pose for a photo in Gangneung, South Korea, Jan. 17, 2024. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

Policemen are seen in the Gangneung Olympic Park in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Zhu Wei)

Olympic rings are seen in the Gangneung Olympic Park in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Zhu Wei)

People take photos in the Gangneung Olympic Park in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Xu Yanan)

Gangneung Hockey Center is seen in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Zhu Wei)

Gangneung Oval is seen in Gangneung, South Korea, Jan. 18, 2024. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

Banners for the 2024 Winter Youth Olympic Games (YOG) is seen in Gangneung, South Korea, Jan. 17, 2024. (Xinhua/Hu Huhu)

Information of the 2024 Winter Youth Olympic Games is seen in Gangneung, South Korea, Jan. 17, 2024. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

