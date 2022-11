We Are China

View of Xochimilco Ecological Park in Mexico

Xinhua) 13:24, November 04, 2022

An egret rests in the Xochimilco Ecological Park in Mexico City, capital of Mexico, Nov. 2, 2022. (Xinhua/Xin Yuewei)

An egret is seen in the Xochimilco Ecological Park in Mexico City, capital of Mexico, Nov. 2, 2022. (Xinhua/Xin Yuewei)

Pelicans swim past an egret in the Xochimilco Ecological Park in Mexico City, capital of Mexico, Nov. 2, 2022. (Xinhua/Xin Yuewei)

An egret is seen in the Xochimilco Ecological Park in Mexico City, capital of Mexico, Nov. 2, 2022. (Xinhua/Xin Yuewei)

(Web editor: Cai Hairuo, Liang Jun)