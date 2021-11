We Are China

Migrant birds fly over Momoge National Nature Reserve in Jilin

Xinhua) 17:01, November 04, 2021

Migrant birds fly over Momoge National Nature Reserve in Zhenlai County, Baicheng City of northeast China's Jilin Province, Nov. 3, 2021. (Xinhua/Zhang Nan)

