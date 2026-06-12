Crayfish-themed parade held in Xuyi, China's Jiangsu
People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
A drone photo taken on June 12, 2026 shows a view of a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
A drone photo taken on June 12, 2026 shows a view of a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
A drone photo taken on June 12, 2026 shows a view of a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
A drone photo taken on June 12, 2026 shows a view of a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
People participate in a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
A drone photo taken on June 12, 2026 shows a view of a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
A participant poses for a photo during a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province, on June 12, 2026. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
A drone photo taken on June 12, 2026 shows a view of a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
An aerial drone photo taken on June 12, 2026 shows a view of a crayfish-themed parade in Xuyi, east China's Jiangsu Province. A crayfish-themed parade is held on Friday and Saturday in Xuyi, a well-known crayfish production hub in China. (Xinhua/Ji Chunpeng)
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