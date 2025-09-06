Languages

Archive

Home>>

Chinese artists perform in opera "Carmen" in Saudi Arabia

(Xinhua) 11:17, September 06, 2025

Artists of China National Opera House perform in the opera "Carmen" in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

Artists of China National Opera House perform in the opera "Carmen" in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

Artists of China National Opera House perform in the opera "Carmen" in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

Artists of China National Opera House perform in the opera "Carmen" in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

Artists of China National Opera House perform in the opera "Carmen" in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

An artist of China National Opera House performs in the opera "Carmen" in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

Artists of China National Opera House perform in the opera "Carmen" in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

Artists of China National Opera House perform in the opera "Carmen" in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

Spectators dressed in Spanish garment pose for a photo as they come to view the opera "Carmen" by China National Opera House in Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 4, 2025. (Xinhua/Wang Haizhou)

(Web editor: Peng Yukai, Kou Jie)

Photos

Related Stories