Home>>
A different view of China's military parade: street level
(People's Daily Online) 11:04, September 04, 2025
(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)
Photos
Related Stories
- Highlights of China's V-Day military parade
- Special license plates draw wide attention at China's V-Day military parade
- Commemorating victory against fascism, strengthening faith in peaceful development
- Multiple international guests hail V-Day parade as media outlets note message sent via event
- China holds massive V-Day parade, pledging peaceful development
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.