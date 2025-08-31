Home>>
Mongolian president arrives in Tianjin for SCO Summit 2025
(Xinhua) 17:15, August 31, 2025
Mongolian President Ukhnaa Khurelsukh arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 31, 2025. (Xinhua/Yang Qing)
Mongolian President Ukhnaa Khurelsukh arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 31, 2025. (Xinhua/Huang Bohan)
(Web editor: Chang Sha, Liu Ning)
Photos
Related Stories
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.