Languages

Archive

Home>>

Indian PM arrives for SCO Summit 2025 in Tianjin

(Xinhua) 16:32, August 31, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Guo Xulei)

Indian Prime Minister Narendra Modi arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Hao Yuan)

(Web editor: Chang Sha, Liu Ning)

Photos

Related Stories