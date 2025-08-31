Home>>
Nepali PM arrives for SCO Summit 2025 in Tianjin
(Xinhua) 16:13, August 31, 2025
Nepali Prime Minister KP Sharma Oli arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Zhao Zishuo)
Nepali Prime Minister KP Sharma Oli arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Huang Bohan)
