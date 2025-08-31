Languages

Archive

Home>>

Kazakh president arrives for SCO Summit 2025 in Tianjin

(Xinhua) 16:21, August 31, 2025

Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Hao Yuan)

Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Yang Qing)

(Web editor: Chang Sha, Liu Ning)

Photos

Related Stories