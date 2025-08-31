Languages

Cambodian PM arrives for SCO Summit 2025 in Tianjin

(Xinhua) 16:08, August 31, 2025

Cambodian Prime Minister Hun Manet arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in north China's Tianjin, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Guo Xulei)

Cambodian Prime Minister Hun Manet arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in north China's Tianjin, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Hao Yuan)

