Home>>
Cambodian PM arrives for SCO Summit 2025 in Tianjin
(Xinhua) 16:08, August 31, 2025
Cambodian Prime Minister Hun Manet arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in north China's Tianjin, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Guo Xulei)
Cambodian Prime Minister Hun Manet arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in north China's Tianjin, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Hao Yuan)
(Web editor: Chang Sha, Liu Ning)
Photos
Related Stories
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.