Languages

Archive

Home>>

Azerbaijani president arrives for SCO Summit 2025 in Tianjin

(Xinhua) 16:35, August 31, 2025

Azerbaijani President Ilham Aliyev arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Zhao Zishuo)

Azerbaijani President Ilham Aliyev arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Li Ran)

(Web editor: Chang Sha, Liu Ning)

Photos

Related Stories