Tajik president arrives in Tianjin for SCO Summit 2025
(Xinhua) 17:09, August 31, 2025
Tajik President Emomali Rahmon arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 31, 2025. (Xinhua/Zhao Zishuo)
Tajik President Emomali Rahmon arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 31, 2025. (Xinhua/Sun Fanyue)
