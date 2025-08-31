Home>>
Armenian PM arrives in Tianjin for SCO Summit 2025
(Xinhua) 16:53, August 31, 2025
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 31, 2025. (Xinhua/Sun Fanyue)
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 31, 2025. (Xinhua/Li Ran)
