Belarusian president arrives for SCO Tianjin Summit
(Xinhua) 16:51, August 31, 2025
Belarusian President Alexander Lukashenko arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Yang Qing)
Belarusian President Alexander Lukashenko arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Huang Bohan)
