Uzbek president arrives for SCO Tianjin Summit

(Xinhua) 16:49, August 31, 2025

Uzbek President Shavkat Mirziyoyev arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Zhao Zishuo)

Uzbek President Shavkat Mirziyoyev arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Li Ran)

Photos

