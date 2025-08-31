Languages

Vietnamese PM arrives for SCO Tianjin Summit

(Xinhua) 16:46, August 31, 2025

Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Huang Bohan)

Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Yang Qing)

