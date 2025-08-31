Languages

Pakistani PM arrives for SCO Summit 2025 in Tianjin

(Xinhua) 16:38, August 31, 2025

Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Yang Qing)

Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif arrives for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 in Tianjin, north China, Aug. 30, 2025. (Xinhua/Huang Bohan)

