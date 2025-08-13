In pics: "desert gate" scenic area in China's Xinjiang
Tourists ride camels at the "desert gate" scenic area in Alaer, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2025. The "desert gate" scenic area, covering an area of 14 hectares, receives an average of 600,000 visits annually. (Xinhua/Liu Jiaqi)
Tourists take photos at the "desert gate" scenic area in Alaer, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2025. The "desert gate" scenic area, covering an area of 14 hectares, receives an average of 600,000 visits annually. (Xinhua/Liu Jiaqi)
Tourists ride camels at the "desert gate" scenic area in Alaer, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2025. The "desert gate" scenic area, covering an area of 14 hectares, receives an average of 600,000 visits annually. (Xinhua/Liu Jiaqi)
Camels are pictured at the "desert gate" scenic area in Alaer, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2025. The "desert gate" scenic area, covering an area of 14 hectares, receives an average of 600,000 visits annually. (Xinhua/Liu Jiaqi)
Photos
