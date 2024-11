Aerial view of Sichuan-Xizang highway in Baxoi County, Xizang

Xinhua) 11:17, November 17, 2024

An aerial drone photo taken on Nov. 16, 2024 shows part of Nujiang River zigzag road on the Sichuan-Xizang highway in Baxoi County, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Purbu Tsering)

An aerial drone photo taken on Nov. 16, 2024 shows the Nujiang Bridge on the Sichuan-Xizang highway in Baxoi County, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Yang Fan)

An aerial drone photo taken on Nov. 16, 2024 shows part of Nujiang River zigzag road on the Sichuan-Xizang highway in Baxoi County, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Kelsang Namgyai)

An aerial drone photo taken on Nov. 16, 2024 shows part of Nujiang River zigzag road on the Sichuan-Xizang highway in Baxoi County, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Kelsang Namgyai)

(Web editor: Zhang Wenjie, Zhong Wenxing)