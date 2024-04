We Are China

Feast your eyes on tulips in north China

Xinhua) 17:10, April 30, 2024

Tulips are pictured at a park in Qinhuangdao, north China's Hebei Province, April 30, 2024. (Xinhua/Yang Shiyao)

Tourists view tulips at a park in Qinhuangdao, north China's Hebei Province, April 30, 2024. (Xinhua/Yang Shiyao)

Tourists take pictures of tulips at a park in Qinhuangdao, north China's Hebei Province, April 30, 2024. (Xinhua/Yang Shiyao)

Tourists view tulips at a park in Qinhuangdao, north China's Hebei Province, April 30, 2024. (Xinhua/Yang Shiyao)

Tourists view tulips at a park in Qinhuangdao, north China's Hebei Province, April 30, 2024. (Xinhua/Yang Shiyao)

