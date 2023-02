We Are China

Pink trumpet flowers bloom in Guangzhou

Ecns.cn) 10:44, February 01, 2023

Pink trumpet flowers bloom in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Jan. 31, 2023. (Photo: China News Service/Chen Jimin)

