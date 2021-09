Shenzhou-12 astronauts out of return capsule

Xinhua) 14:23, September 17, 2021

BEIJING, Sept. 17 (Xinhua) -- Astronauts Nie Haisheng, Liu Boming and Tang Hongbo are out of the return capsule of the Shenzhou-12 spaceship, all in good physical condition.

