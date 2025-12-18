Home>>
Exposing Jimmy Lai's eight lies in court testimony
By Jin Jianyu and Deng Zijun (Global Times) 17:01, December 18, 2025
Graphic: Deng Zijun/GT
Graphic: Deng Zijun/GT
Graphic: Deng Zijun/GT
Graphic: Deng Zijun/GT
Graphic: Deng Zijun/GT
Graphic: Deng Zijun/GT
Graphic: Deng Zijun/GT
Graphic: Deng Zijun/GT
(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)
Photos
Related Stories
- DPP slammed for making irresponsible comments on WWII history, victory commemorations
- Recall vote shows DPP's manipulation runs against Taiwan people's will: mainland spokesperson
- Chinese mainland vows continued crackdown on cyberattacks initiated by Taiwan organization
- DPP slammed for dodging responsibility in handling fatal boat incident
- Mainland slams DPP obstruction of cross-Strait exchanges
- DPP always goes against interests, well-being of Taiwan compatriots: mainland spokesperson
- DPP's weapon purchase cannot shake mainland's will of national reunification: mainland spokesperson
- Taiwan's youth falling victim of DPP's collusion with U.S.: mainland spokesperson
- Spokesperson slams DPP for stigmatizing mainland's support for Taiwan
- Taiwan's DPP slammed for yielding to U.S. undue demand
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.