Exposing Jimmy Lai's eight lies in court testimony

By Jin Jianyu and Deng Zijun (Global Times) 17:01, December 18, 2025

Graphic: Deng Zijun/GT

　　Graphic: Deng Zijun/GT

Graphic: Deng Zijun/GT

　　Graphic: Deng Zijun/GT

Graphic: Deng Zijun/GT

　　Graphic: Deng Zijun/GT

Graphic: Deng Zijun/GT

　　Graphic: Deng Zijun/GT

Graphic: Deng Zijun/GT

　　Graphic: Deng Zijun/GT

Graphic: Deng Zijun/GT

　　Graphic: Deng Zijun/GT

Graphic: Deng Zijun/GT

　　Graphic: Deng Zijun/GT

Graphic: Deng Zijun/GT

　　Graphic: Deng Zijun/GT

