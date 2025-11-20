In pics: men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games
Yu Shuiqing of Liaoning, Ma Wenliang of Qinghai, Jiang Fakun of Yunnan (from L to R) compete during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Jiang Fakun (L) of Yunnan crosses the finish line during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Jiang Fakun of Yunnan crosses the finish line during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Tang Haoran (front) of Shandong crosses the finish line during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Yang Shaohui (front) of Yunnan competes during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Athletes compete during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Jiang Fakun of Yunnan, Yu Shuiqing of Liaoning, Ma Wenliang of Qinghai (from L to R) compete during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Yu Shuiqing (front) of Liaoning competes during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Jiang Fakun of Yunnan crosses the finish line during the men's 10000m final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 20, 2025. (Xinhua/Li Yibo)
