J-15 jets in flight training

(China Military Online) 11:43, October 03, 2025

A J-15 carrier-based fighter jet attached to the Chinese PLA Naval Aviation University soars into sky and heads for its designated training airspace during a flight training exercise in mid September, 2025. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Jiang Tao)


