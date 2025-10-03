Home>>
J-15 jets in flight training
(China Military Online) 11:43, October 03, 2025
A J-15 carrier-based fighter jet attached to the Chinese PLA Naval Aviation University soars into sky and heads for its designated training airspace during a flight training exercise in mid September, 2025. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Jiang Tao)
