China to trial run visa-free policy for Russian citizens: foreign ministry
(People's Daily App) 17:16, September 03, 2025
China has decided to trial run a visa-free policy for Russian citizens holding ordinary passports starting from Sept. 15, 2025 to Sept. 14, 2026, a Chinese foreign ministry spokesperson said on Sept. 2, 2025.
