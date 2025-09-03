Languages

China to trial run visa-free policy for Russian citizens: foreign ministry

(People's Daily App) 17:16, September 03, 2025

China has decided to trial run a visa-free policy for Russian citizens holding ordinary passports starting from Sept. 15, 2025 to Sept. 14, 2026, a Chinese foreign ministry spokesperson said on Sept. 2, 2025.

(Web editor: Huang Kechao, Zhong Wenxing)

