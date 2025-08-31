Water lilies bloom in early autumn in Nanning, China's Guangxi
Visitors view water lilies at Renmin park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 31, 2025. More than 900 water lilies cultivated at Renmin park have begun to bloom in early autumn. (Photo by Yu Xiangquan/Xinhua)
This photo taken on Aug. 31, 2025 shows water lilies at Renmin park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. More than 900 water lilies cultivated at Renmin park have begun to bloom in early autumn. (Photo by Yu Xiangquan/Xinhua)
