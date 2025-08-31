Languages

Archive

Home>>

Water lilies bloom in early autumn in Nanning, China's Guangxi

(Xinhua) 20:59, August 31, 2025

Visitors view water lilies at Renmin park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 31, 2025. More than 900 water lilies cultivated at Renmin park have begun to bloom in early autumn. (Photo by Yu Xiangquan/Xinhua)

Visitors view water lilies at Renmin park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 31, 2025. More than 900 water lilies cultivated at Renmin park have begun to bloom in early autumn. (Photo by Yu Xiangquan/Xinhua)

This photo taken on Aug. 31, 2025 shows water lilies at Renmin park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. More than 900 water lilies cultivated at Renmin park have begun to bloom in early autumn. (Photo by Yu Xiangquan/Xinhua)

This photo taken on Aug. 31, 2025 shows water lilies at Renmin park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. More than 900 water lilies cultivated at Renmin park have begun to bloom in early autumn. (Photo by Yu Xiangquan/Xinhua)

This photo taken on Aug. 31, 2025 shows water lilies at Renmin park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. More than 900 water lilies cultivated at Renmin park have begun to bloom in early autumn. (Photo by Yu Xiangquan/Xinhua)

(Web editor: Chang Sha, Liu Ning)

Photos

Related Stories