Infographic: What to know about SCO Tianjin Summit

(People's Daily Online) 16:21, August 29, 2025

Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2025 will be held in Tianjin from Aug. 31 to Sept. 1. The infographic shows what you need to know about the SCO Tianjin Summit.

(Source: GMW.cn)

