Home>>
Voices of SCO Youth | Welcome to Xinjiang
(People's Daily App) 10:13, August 29, 2025
The 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit will be held in Tianjin, China, from August 31 to September 1. Horses are a shared cultural symbol within the SCO family. Together with young friends from Türkiye, Russia, Tajikistan and Kazakhstan, we gathered in Urumqi, Xinjiang, for a unique journey into equestrian culture.
(Web editor: Huang Kechao, Liang Jun)
Photos
Related Stories
- Highly efficient immigration inspection system unveiled at Tianjin airport
- SCO summit in Tianjin to usher in a new era of cooperation
- SCO Tianjin Summit to energize cooperation, chart blueprint: diplomat
- Media center for SCO Tianjin Summit opens
- SCO a successful, influential multilateral platform, says Tajik president Rahmon
- SCO boosts Belarus-China cooperation in sports, tourism, says Belarusian minister
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.