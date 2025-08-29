Voices of SCO Youth | Welcome to Xinjiang

Languages

(People's Daily App) 10:13, August 29, 2025

The 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit will be held in Tianjin, China, from August 31 to September 1. Horses are a shared cultural symbol within the SCO family. Together with young friends from Türkiye, Russia, Tajikistan and Kazakhstan, we gathered in Urumqi, Xinjiang, for a unique journey into equestrian culture.

