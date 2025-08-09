Languages

Archive

Home>>

National Fitness Day marked across China

(Xinhua) 14:52, August 09, 2025

Amateurs take exercise at a park in Qionghai City, south China's Hainan Province, Aug. 8, 2025. As the country marks National Fitness Day this Friday, a legacy of the 2008 Beijing Olympics, more people are embracing active lifestyles. (Photo by Meng Zhongde/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Aug. 8, 2025 shows people practicing Tai Chi at a park in Yangzhou City, east China's Jiangsu Province. As the country marks National Fitness Day this Friday, a legacy of the 2008 Beijing Olympics, more people are embracing active lifestyles. (Photo by Meng Delong/Xinhua)

Senior citizens practice Tai Chi at a park in Tengzhou City, east China's Shandong Province, Aug. 8, 2025. As the country marks National Fitness Day this Friday, a legacy of the 2008 Beijing Olympics, more people are embracing active lifestyles. (Photo by Li Zhijun/Xinhua)

Amateurs practice waist drum at a park in Nantong City, east China's Jiangsu Province, Aug. 8, 2025. As the country marks National Fitness Day this Friday, a legacy of the 2008 Beijing Olympics, more people are embracing active lifestyles. (Photo by Zhai Huiyong/Xinhua)

(Web editor: Zhao Tong, Liu Ning)

Photos

Related Stories