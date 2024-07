Chinese delegation members for Paris 2024 (part 1)

BEIJING, July 13 (Xinhua) -- Following are the athletes of the Chinese delegation for the Paris Olympic Games which were released here on Saturday:

Swimming

Zhang Yufei, Yang Junxuan, Li Bingjie, Ye Shiwen, Tang Qianting, Yu Yiting, Peng Xuwei, Liu Yaxin, Wu Qinfeng, Wan Letian, Wang Xue'er, Yang Chang, Gao Weizhong, Chen Luying, Tang Muhan, Cheng Yujie, Ge Chutong, Kong Yaqi, Wang Shun, Xu Jiayu, Qin Haiyang, Pan Zhanle, Sun Jiajun, Ji Xinjie, Wang Changhao, Wang Haoyu, Dong Zhihao, Zhang Zhanshuo, Fei Liwei, Niu Guangsheng, Chen Juner.

Diving

Chen Yiwen, Chang Yani, Chen Yuxi, Quan Hongchan, Cao Yuan, Wang Zongyuan, Xie Siyi, Yang Hao, Lian Junjie, Long Daoyi.

Artistic Swimming

Feng Yu, Chang Hao, Wang Ciyue, Zhang Yayi, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Xiang Binxuan, Cheng Wentao.

Marathon Swimming

Xin Xin.

Water Polo

Zhang Jing, Shen Yineng, Wang Huan, Yan Jing, Nong Sanfeng, Deng Zewen, Lu Yiwen, Xiong Dunhan, Chen Xiao, Yan Siya, Wang Xuan, Zhong Qiyun, Dong Wenxin. (more)

