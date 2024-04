We Are China

Farmers sow corn seeds in Inner Mongolia

Xinhua) 08:43, April 11, 2024

Farmers sow corn seeds in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on April 9, 2024. (Xinhua/Peng Yuan)

Farmers sow corn seeds in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on April 9, 2024. (Xinhua/Peng Yuan)

A farmer transports fertilizer in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on April 9, 2024. (Xinhua/Peng Yuan)

A drone photo taken on April 9, 2024 shows farmers driving agricultural machine to sow corn seeds in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Peng Yuan)

Farmers sow corn seeds in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on April 9, 2024. (Xinhua/Peng Yuan)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)