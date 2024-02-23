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Friday, February 23, 2024

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Military truck convoy in driving skill training

(China Military Online) 16:56, February 23, 2024

A military truck convoy attached to a regiment under the PLA Xinjiang Military Command moves on a zigzag road in unfamiliar area during a driving skill training exercise in early February, 2024. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Yang Qi)

A military truck convoy attached to a regiment under the PLA Xinjiang Military Command moves on a zigzag road in unfamiliar area during a driving skill training exercise in early February, 2024. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Yang Qi)

(Web editor: Tian Yi, Zhong Wenxing)

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