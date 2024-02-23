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Military truck convoy in driving skill training
(China Military Online) 16:56, February 23, 2024
A military truck convoy attached to a regiment under the PLA Xinjiang Military Command moves on a zigzag road in unfamiliar area during a driving skill training exercise in early February, 2024. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Yang Qi)
A military truck convoy attached to a regiment under the PLA Xinjiang Military Command moves on a zigzag road in unfamiliar area during a driving skill training exercise in early February, 2024. (eng.chinamil.com.cn/Photo by Yang Qi)
(Web editor: Tian Yi, Zhong Wenxing)
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