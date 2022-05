We Are China

Scenery of Britzer Garten in Berlin

Xinhua) 09:29, May 07, 2022

A woman takes photos at Britzer Garten in Berlin, capital of Germany, May 6, 2022. (Xinhua/Ren Pengfei)

People take a rest at Britzer Garten in Berlin, capital of Germany, May 6, 2022. (Xinhua/Ren Pengfei)

Photo taken on May 6, 2022 shows the scenery of Britzer Garten in Berlin, capital of Germany. (Xinhua/Ren Pengfei)

Photo taken on May 6, 2022 shows tulips at Britzer Garten in Berlin, capital of Germany. (Xinhua/Ren Pengfei)

People take a rest at Britzer Garten in Berlin, capital of Germany, May 6, 2022. (Xinhua/Ren Pengfei)

People visit Britzer Garten in Berlin, capital of Germany, May 6, 2022. (Xinhua/Ren Pengfei)

A man rides a bicycle at Britzer Garten in Berlin, capital of Germany, May 6, 2022. (Xinhua/Ren Pengfei)

People take a mini train at Britzer Garten in Berlin, capital of Germany, May 6, 2022. (Xinhua/Ren Pengfei)

