Giant pandas seen at Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium

Xinhua) 08:25, January 28, 2022

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Hao Hao (C), Bao Di (R) and Bao Mei at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Hao Hao at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Hao Hao (R), Bao Di (C) and Bao Mei eating at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Bao Di eating at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Bao Mei at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Hao Hao (L) and Bao Mei at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Hao Hao (R), Bao Di (C) and Bao Mei at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Bao Di (R) and Bao Mei at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Hao Hao at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Bao Di (L) and Bao Mei at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

Photo taken on Jan. 26, 2022 shows giant panda Hao Hao (rear), Bao Di (front, R) and Bao Mei at the Pairi Daiza zoo in Brugelette, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)

