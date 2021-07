We Are China

Rescuers, residents reinforce embankment in Xunxian, Henan

Xinhua) 08:32, July 30, 2021

Residents prepare sandbags to reinforce the embankment in Xunxian County, central China's Henan Province, July 29, 2021. (Xinhua/Li An)

