In pics: Indonesia Open 2026 badminton tournament

(Xinhua) 16:25, June 07, 2026

Cheng Xing (R)/Zhang Chi compete during the mixed doubles semifinal match between Cheng Xing/Zhang Chi of China and Guo Xinwa/Chen Fanghui of China at the Indonesia Open 2026 badminton tournament in Jakarta, Indonesia, June 6, 2026. (Xinhua/Cen Yunpeng)

Guo Xinwa (R)/Chen Fanghui compete during the mixed doubles semifinal match between Cheng Xing/Zhang Chi of China and Guo Xinwa/Chen Fanghui of China at the Indonesia Open 2026 badminton tournament in Jakarta, Indonesia, June 6, 2026. (Xinhua/Cen Yunpeng)

Cheng Xing/Zhang Chi (Back R) compete during the mixed doubles semifinal match between Cheng Xing/Zhang Chi of China and Guo Xinwa/Chen Fanghui of China at the Indonesia Open 2026 badminton tournament in Jakarta, Indonesia, June 6, 2026. (Xinhua/Veri Sanovri)

Cheng Xing (L)/Zhang Chi celebrate after winning the mixed doubles semifinal match between Cheng Xing/Zhang Chi of China and Guo Xinwa/Chen Fanghui of China at the Indonesia Open 2026 badminton tournament in Jakarta, Indonesia, June 6, 2026. (Xinhua/Veri Sanovri)

Cheng Xing (L)/Zhang Chi (R) enter the court during the mixed doubles semifinal match between Cheng Xing/Zhang Chi of China and Guo Xinwa/Chen Fanghui of China at the Indonesia Open 2026 badminton tournament in Jakarta, Indonesia, June 6, 2026. (Xinhua/Veri Sanovri)

Cheng Xing (Back L)/Zhang Chi compete during the mixed doubles semifinal match between Cheng Xing/Zhang Chi of China and Guo Xinwa/Chen Fanghui of China at the Indonesia Open 2026 badminton tournament in Jakarta, Indonesia, June 6, 2026. (Xinhua/Veri Sanovri)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)