China has consistently followed developments regarding Aung San Suu Kyi: spokesperson
(Xinhua) 16:53, April 30, 2026
BEIJING, April 30 (Xinhua) -- Chinese foreign ministry spokesperson Lin Jian on Thursday said that Myanmar's Aung San Suu Kyi is a long-standing friend of China, and that China has consistently monitored developments regarding her situation.
Lin told a regular press briefing that as a friendly neighbor, China supports Myanmar in pursuing a development path suited to its national conditions and stands ready to support all parties in Myanmar in advancing broader, more solid, and longer-lasting peace and reconciliation.
