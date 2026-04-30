China has consistently followed developments regarding Aung San Suu Kyi: spokesperson

Xinhua) 16:53, April 30, 2026

BEIJING, April 30 (Xinhua) -- Chinese foreign ministry spokesperson Lin Jian on Thursday said that Myanmar's Aung San Suu Kyi is a long-standing friend of China, and that China has consistently monitored developments regarding her situation.

Lin told a regular press briefing that as a friendly neighbor, China supports Myanmar in pursuing a development path suited to its national conditions and stands ready to support all parties in Myanmar in advancing broader, more solid, and longer-lasting peace and reconciliation.

